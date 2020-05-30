مصدر لـ “المعلومة”: اللجنة العليا تقرر فرض حظر شامل للتجوال لمدة أسبوع ابتداء من الغد

2020/05/30 | 15:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..افاد مصدر مطلع، السبت، بأن اللجنة العليا للصحة والسلامة صوتت على فرض حظر شامل للتجوال لمدة أسبوع بدءاً من يوم غد .وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء صوتت بالموافقة على فرض الحظر الشامل للتجول في العراق لمدة أسبوع ابتداءً من 31/5 المصادف يوم غد الاحد”.[…]

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