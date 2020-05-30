بارزاني: قلقون من تصاعد نشاط داعش ومهاجمة الفلاحين الكورد وخطفهم

2020/05/30 | 15:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعرب رئيس حكومة اقليم كوردستان يوم السبت عن قلقه ازاء استهداف المزارعين والفلاحين الكورد في المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم قائد العمليات الخاصة في قوة المهام المشتركة في التحالف الدولي اللواء إريك تـ.



هي، بحسب بيان صادر عن حكومة الاقليم وردت لشفق نيوز نسخة منه.

وذكر البيان انه جرى في اللقاء بحث آخر مستجدات الوضع في العراق والمنطقة، والتشاور في سبل تعزيز التنسيق بين قوات البيشمركة وقوات التحالف الدولي، كما تم التشديد على ضرورة مواصلة التعاون المشترك بين الجانبين بهدف التصدي لتهديدات إرهابيي داعش.

وعبّر رئيس الحكومة عن قلقه من تصاعد نشاط إرهابيي تنظيم داعش في المناطق الكوردستانية خارج إدارة حكومة الإقليم وخصوصاً الهجمات وعمليات الخطف التي تطال الفلاحين والمزارعين الكورد في تلك المناطق.

من جانبه، أشار اللواء إريك تـ.



هيل إلى أن إقليم كوردستان شريك مهم للولايات المتحدة والتحالف الدولي في المنطقة، ولفت في الوقت نفسه إلى أن الحرب على الإرهاب لم تنته بعد مما يتوجب مواصلة وتعزيز التنسيق مع العراق و إقليم كوردستان.

وقالت وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة اقليم كوردستان يوم الجمعة إن هناك عملية إحراق "ممنهجة" لمحاصيل فلاحين كورد في المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية والإقليم.

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