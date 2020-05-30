مصدر طبي لـ”العهد نيوز”: اصابة طبيب مقيم في كربلاء بفايروس كورونا

2020/05/30 | 15:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاءافاد مصدر طبي في محافظة كربلاء، اليوم السبت، عن اصابة طبيب مقيم في المحافظة بفايروس كورونا.وقال المصدر في حديث خص به “العهد نيوز”، إن الطبيب اصيب بفايروس كورونا لملامسته بعض الحالات الراقدة في مستشفى كربلاء.يذكر ان وزارة الصحة اعلنت عن قفزة كبيرة باعداد الاصابات المسجلة ب‍فيروس كورونا المستجد في العراق، مشيرة الى تسجيل […]

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