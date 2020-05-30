2020/05/30 | 15:53 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيئة المنافذ: لم تصدر توجيهات من رئاسة الوزراء حتى الآن حول إعادة فتح المنافذ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/30 | 15:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة المنافذ: لم تصدر توجيهات من رئاسة الوزراء حتى الآن حول إعادة فتح المنافذ) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة المنافذ: لم تصدر توجيهات من رئاسة الوزراء حتى الآن حول إعادة فتح المنافذ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).