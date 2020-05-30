بابل تسجل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/05/30 | 15:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بابل

اعلنت دائرة صحة محافظة بابل، السبت (30 أيار 2020)، تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أن "دائرة صحة بابل، سجلت 25 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في المحافظة".

يتبع.



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بغداد اليوم – متابعة

مع استعداد الدول حول العالم إلى عودة دورة الاقتصاد، والأعمال ولو بشكل تدريجي، بعد رفع القيود التي فرضت سابقا بسبب فيروس كورونا الذي أصاب 6 ملايين إنسان بحسب آخر الإحصاءات، يتخوف العديد من العاملين والموظفين من رهبة تلك

بغداد اليوم-كربلاء

أفاد مصدر طبي من دائرة صحة محافظة كربلاء، السبت (30 أيار 2020)، بتسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "محافظة كربلاء سجلت ست إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

بغداد اليوم- اربيل

اعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، السبت (30 أيار 2020)، تسجيل 3 حالات اصابة جديدة في محافظة اربيل .

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "صحة الإقليم سجلت 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا هذا اليوم في محافظة

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