الوباء قلب موازين العمل.. مكتب منظمة العمل الدولية: بهذ طريقة سنعود إلى مكاتبنا

2020/05/30 | 15:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – متابعة

مع استعداد الدول حول العالم إلى عودة دورة الاقتصاد، والأعمال ولو بشكل تدريجي، بعد رفع القيود التي فرضت سابقا بسبب فيروس كورونا الذي أصاب 6 ملايين إنسان بحسب آخر الإحصاءات، يتخوف العديد من العاملين والموظفين من رهبة تلك العودة والاختلاط في العمل.

فبدءا من دخول باب الشركة مروراً بالمصعد وأمكنة تناول الطعام أو الحمامات وصولاً إلى المكتب بحد ذاته والهاتف والكمبيوتر، تطرح عشرات الأسئلة والمخاوف.

لعل هذا ما دفع منظمة العمل الدولية إلى التأكيد على وجوب فرض تدابير وقائية لمنع انتشار الفيروس في أماكن العمل.

حيث أكدت مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، أولغا كولايفا، في مقابلة صحفية، أن "متطلبات عدة ستفرض من دخول المصعد واحداً تلو الآخر، إلى الحفاظ على مسافة لا تقل عن مترين بين العاملين، وتغيير فترات عمل الموظفين في المكتب ومن المنزل، بحيث لا يكون هناك تقاطع في نفس المكان".

وأضافت، أنه "من الممكن أيضاً تحديد ممرات الحركة والتنقل داخل المباني، بحيث يدخل الناس عبر ممر واحد إلى غرفة ما ويخرجون منها من خلال ممر آخر".

إلى ذلك، أعربت عن اعتقادها بأن تلك الإجراءات الجديدة سترافقنا لفترة، لا تقل عن 6 أشهر على أقل تقدير.

يشار إلى أن المنظمة العالمية كانت أعلنت سابقا أن أكثر من 300 مليون وظيفة، بدوام كامل، قد يفقدها الاقتصاد العالمي بسبب وباء فيروس "كورونا" في الربع الثاني من عام 2020.

بغداد اليوم - بابل

اعلنت دائرة صحة محافظة بابل، السبت (30 أيار 2020)، تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أن "دائرة صحة بابل، سجلت 25 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في المحافظة".

بغداد اليوم-كربلاء

أفاد مصدر طبي من دائرة صحة محافظة كربلاء، السبت (30 أيار 2020)، بتسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "محافظة كربلاء سجلت ست إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

بغداد اليوم- اربيل

اعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، السبت (30 أيار 2020)، تسجيل 3 حالات اصابة جديدة في محافظة اربيل .

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "صحة الإقليم سجلت 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا هذا اليوم في محافظة

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