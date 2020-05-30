2020/05/30 | 15:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسؤول في الإتحاد الإسلامي: لدى حكومة الإقليم خوف من إنتقال تظاهرات المعلمين والتدريسيين بين محافظات الإقليم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/30 | 15:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول في الإتحاد الإسلامي: لدى حكومة الإقليم خوف من إنتقال تظاهرات المعلمين والتدريسيين بين محافظات الإقليم) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول في الإتحاد الإسلامي: لدى حكومة الإقليم خوف من إنتقال تظاهرات المعلمين والتدريسيين بين محافظات الإقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).