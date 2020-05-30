مسرور بارزاني يحذر من تصاعد نشاط داعش ومهاجمة الفلاحين الكورد

2020/05/30 | 15:53 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني خلال لقائه قائد العمليات الخاصة في قوة المهام المشتركة في التحالف الدولي اللواء إريك تـ.هيل

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