«الجيش الوطني» ينشر وثائق رسميّة تؤكد تجنيده للأطفال برعاية تركيّة (فيديو)

2020/05/30 | 15:55 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر «لواء صقور الشمال» وهو أحد التشكيلات العسكريّة التابعة لـ«الجيش الوطني» بريف حلب الشمالي، تسجيلاً مصوّراً لطفل يقاتل في صفوف اللواء وينفي الأنباء المتداولة التي تحدثت عن مقتله قبل أيام في ليبيا.وبعيداً عن نبأ…

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