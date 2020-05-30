شاهد: شراكة سعودية أميركية لتطوير طائرات بدون طيار تستطيع القيام بعدة مهام

2020/05/30 | 15:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشف الستار عن تعاون مرتقب بين الممكلة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ضمن برنامج لتطوير جيل جديد من الطائرات دون طيار.وقالت صحيفة “سبق” إن هذا التعاون يأتي من خلال مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والشركة الأمريكية “UAVOS” اللتان عقدتا صفقة تطوير النسخة التالية من نظام الطيران بدون طيار “Saker Medium […]

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