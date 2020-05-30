استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في القدس المحتلة

2020/05/30 | 15:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهد فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة، اليوم السبت، برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة.وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”: “الاحتلال أعدم شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة قرب باب الأسباط في القدس المحتلة”.وبثت صفحة مركز معلومات وادي الحلوة على “فيسبوك” مقطعا مصورا يظهر حالة الحزن والبكاء التي ألمت بالفلسطيني خيري الحلاق والد الشهيد إياد الحلاق، موضحة […]

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