كورونا.. تسجيل حالة وفاة لشاب من السليمانية

2020/05/30 | 16:24 - المصدر: بغداد اليوم

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الدكتور اياد نقشبندي المتحدث باسم صحة السليمانية يؤكد حالة وفاة لرجل يبلغ من العمر 37 عاما ليرتفع عدد حالات الوفاة الى 5...





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