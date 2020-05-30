كورونا.. تسجيل حالة وفاة لشاب من السليمانية


كورونا.. تسجيل حالة وفاة لشاب من السليمانية
2020/05/30 | 16:24 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

الدكتور اياد نقشبندي المتحدث باسم صحة السليمانية يؤكد حالة وفاة لرجل يبلغ من العمر 37 عاما ليرتفع عدد حالات الوفاة الى 5...

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