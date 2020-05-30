2020/05/30 | 16:24 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
الدكتور اياد نقشبندي المتحدث باسم صحة السليمانية يؤكد حالة وفاة لرجل يبلغ من العمر 37 عاما ليرتفع عدد حالات الوفاة الى 5...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
كورونا.. تسجيل حالة وفاة لشاب من السليمانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الدكتور اياد نقشبندي المتحدث باسم صحة السليمانية يؤكد حالة وفاة لرجل يبلغ من العمر 37 عاما ليرتفع عدد حالات الوفاة الى 5...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
كورونا.. تسجيل حالة وفاة لشاب من السليمانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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