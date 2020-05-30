عضو بلجنة الصحة والسلامة الوطنية: تمديد حظر التجوال لمدة أسبوع اعتبارا من يوم غد الأحد

2020/05/30 | 16:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس هيأة المنافذالحدودية، عضو لجنة الصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة كورونا، عمر الوائلي، أن اللجنة قررت تمديد حظر التجوال لمدة أسبوع اعتبارا من يوم غد الأحد.

وقال الوائلي ان "اللجنة عقدت اجتماعها اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وبمشاركة لجنة خلية الأزمة البرلمانية، واتخذت جملة من المقررات منها تمديد حظر التجوال على عموم العراق لمدة أسبوع واحد ابتداءً من يوم غد الأحد الموافق 31 آيار".واضاف الوائلي "تم اتخاذ قرار بإيقاف رحلات الوافدين العراقيين اسبوع واحد لغرض إعادة تهيئة المستلزمات الطبية الضرورية لفحصهم ،وان هنالك إجراءات رادعة بحق المخالفين لقرار الحظر وبحق التجمعات التي تعتبر من مسببات انتشار الوباء وتصاعد اعداد المصابين به".

وأفاد مصدر من داخل الاجتماع الذي عقدته لجنة الصحة والسلامة الوطنية، السبت (30 أيار 2020)، بأن الاجتماع قلص مقترح الحظر الشامل إلى أسبوع فقط، وابتداءً من يوم غد الأحد.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قررت فرض حظر شامل للتجوال لمدة أسبوع في عموم العراق، ابتداءً من يوم غد الأحد".

وأوضح المصدر، أن "اللجنة العليا، قررت إيقاف رحلات الوافدين العراقيين لمدة أسبوع واحد، من أجل إعادة التنظيم، وتهيئة المكان المخصص للحجر الصحي".

وفي وقت سابق من اليوم، أظهرت وثائق، جدول أعمال اجتماع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، باللجنة العليا للصحة والسلامة، وخلية الأزمة البرلمانية.

وكشفت الوثائق التي حصلت عليها (بغداد اليوم)، أن جدول أعمال اللجنة يتضمن قراراً بتمديد حظر التجوال الشامل لمدة اسبوعين آخرين.

وتضمنت الوثائق أيضاً مجموعة من القرارات وتوجيهات سيتم مناقشتها خلال الاجتماع الذي يترأسه الكاظمي باللجنة العليا للصحة والسلامة وخلية الأزمة النيابية.

قبل ذلك، ترأس رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، السبت (30 أيار 2020)، اجتماعا مشتركاً لخلية الأزمة واللجنة العليا للسلامة لمواجهة كورونا في البلاد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكاظمي ترأس اجتماعا مشتركا للجنة الوطنية العليا للصحة والسلامة الوطنية وخلية الازمة النيابية".

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