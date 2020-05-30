2020/05/30 | 16:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بابل

اعلن محافظ بابل حسن منديل، السبت، تسجيل 15 اصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم.

وقال منديل في ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( محافظ بابل يعلن تسجيل 15 اصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( محافظ بابل يعلن تسجيل 15 اصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).