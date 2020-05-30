2020/05/30 | 16:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدهلكي يدعو وزارة التجارة لبيان اسباب عدم توزيع مفردات الحصة الغذائية ضمن البطاقة التموينية للاشهر الثلاثة الماضية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/30 | 16:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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