المالية العراقية توافق على صرف 400 مليار دينار لكردستان

2020/05/30 | 16:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرفت الحكومة الاتحادية في العراق 400 مليار دينار عراقي ( نحو 336 مليون دولار) لحكومة منطقة كردستان وأودعتها في حساب المنطقة بالبنك المركزي العراقي....

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