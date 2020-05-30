العراق يعيد فرض

2020/05/30 | 16:24 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقى مسؤولون باللائمة على من يقللون من خطورة الوباء ويحرضون السكان على كسر الحظر والتجمعات.ونشر ناشطون صوراً تظهر ذلك

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