شاهد: تشييع الفنان المصري حسن حسني الى مثواه الاخير

2020/05/30 | 16:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: شيعت جنازة الفنان المصري الراحل حسن حسني، اليوم السبت، الى مثواه الاخير في مقابر اسرته بمحافظة الفيوم شمال مصر.وأظهرت اللقطات من الجنازة، حضور عدد قليل من عائلة حسني، فيما لم يحضر من الفنانين الا سعد الصغير ومنير مكرم، عضوا نقابة المهن التمثيلية، ضمن الاجراءات الاحترازية من عدوى فيروس كورونا الذي […]

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