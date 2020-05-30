إسبانيا تخفف المزيد من قيود كورونا

2020/05/30 | 16:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قالت الحكومة الإسبانية إن أربع جزر صغيرة ستتمكن من العودة للعمل في الأماكن المفتوحة للحانات والمطاعم بطاقة استيعابية تبلغ 75% اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.ووفقا للنشرة الحكومية، التي صدرت اليوم السبت، فإنه يتعين أن تكون الطاولات في تلك الأماكن المفتوحة على مسافة متر ونصف فيما بينها.ومن المقرر أن يشمل التخفيف جزر […]

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