تسجيل اكثر من ٨٠ اصابة جديدة بكورونا في بغداد اغلبها بمدينة الصدر

2020/05/30 | 16:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..افاد مصدر مسؤول في وزارة الصحة، السبت، بتسجيل اكثر من ٨٠ اصابة جديدة بفيروس كورونا في جانب الرصافة من بغداد غالبيتها بمدينة الصدر.وقال المصدر لـ/المعلومة/ ان “فرق المسح الميداني اجرت عشرات الفحوصات لحالات مشتبه اصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية بمدينة الصدر وباقي مناطق الرصافة للتحري عن اصابات كورونا فضلا عن استقبال […]

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