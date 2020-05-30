الحرية وحي العامل “يتنافسان”.. شاهد بالأرقام التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا في الكرخ

2020/05/30 | 16:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نشرت دائرة صحة بغداد الكرخ، جدولًا بالتوزيع الجغرافي للاصابات المسجلة بفيروس كورونا.واظهر الجدول الذي اطلعت عليه “يس عراق”، تصدر حي العامل ومنطقة الحرية، أعداد الاصابات بكورونا بما يتجاوز الـ120 إصابة.

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