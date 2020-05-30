العراق رسميا يفرض حظرا شاملا للتجوال لمدة اسبوع واحد

2020/05/30 | 16:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….قرر العراق رسميا فرض حظر شامل للتجوال لمدة أسبوع واحد ابتداءً من يوم غد الأحد الموافق 31 آيار.وقال رئيس هيأة المنافذ الحدودية وعضو لجنة الصحة والسلامة الوطنية لمكافحة كورونا عمر الوائلي في بيان له تلقته ( المستقلة) اليوم السبت إن “اللجنة عقدت اجتماعها اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وبمشاركة لجنة […]

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