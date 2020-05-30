نائب: التجارة حرمت المواطنين من مفردات التموينية لثلاثة أشهر بحجج واهية

2020/05/30 | 16:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..دعا عضو مجلس النواب رعد الدهلكي، السبت، وزارة التجارة لبيان اسباب عدم توزيع مفردات الحصة الغذائية ضمن البطاقة التموينية للاشهر الثلاثة الماضية، تزامنا مع ضروف حظر التجوال وتداعيات فيروس كورونا.وقال الدهلكي في بيان تلقه /المعلومة/ إن “وزارة التجارة وللاسف الشديد لم تكن ضمن مستوى التحدي وخطورة الموقف، حيث انها تلكأت كثيرا في […]

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