ذي قار.. القبض على متهمين بقتل شاب ورمي جثته بنهر في المحافظة

2020/05/30 | 16:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم السبت، إلقاء القبض على متهمين إثنين بقتل شاب في قضاء الرفاعي بالمحافظة.وذكرت القيادة في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، انه”تم إلقاء القبض على متهمين اثنين بقتل شاب في قضاء الرفاعي في وقت سابق من خلال عمل فريق تحقيقي مختص تم تكليفه بمتابعة هذه الجريمة”.واضافت، ان”المتهمين […]

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