قبل الخروج من الإبادة 74، ايزيديو عفرين يتعرضون لإبادة أخرى

2020/05/30 | 16:36 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاكر خدر أعراض الأيزيديين وحرياتهم الدينية والمدنية وحقوقهم في مدينة عفرين السورية تنتهك على يد تنظيمات أسلامية متطرفة تابعة ومدعومة من الدولة التركية، بعد الإبادة الرابعة والسبعون التي تعرضت لها الديانة الأيزيدية على يد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش).تعرض ابناء الديانة الأيزيدية منذُ ظهور الإسلام لأربع وسبعون إبادة جماعية على أيادي المتطرفين …

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