رسميا .. العراق يفرض حظرا شاملا للتجوال لمدة اسبوع واحد

2020/05/30 | 16:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قرر العراق رسميا ، فرض حظر شامل للتجوال لمدة أسبوع واحد ابتداءً من يوم غد الأحد الموافق 31 آيار.

وقال رئيس هيأة المنافذ الحدودية وعضو لجنة الصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة كورونا عمر الوائلي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة عقدت اجتماعها اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وبمشاركة لجنة خلية الأزمة البرلمانية واتخذت جملة من المقررات منها تمديد حظر التجوال على عموم العراق لمدة أسبوع واحد ابتداءً من يوم غد الأحد الموافق 31 آيار".

واضاف الوائلي أنه "تم اتخاذ قرار بإيقاف رحلات الوافدين العراقيين اسبوع واحد لغرض إعادة تهيئة المستلزمات الطبية الضرورية لفحصهم ،وان هنالك إجراءات رادعة بحق المخالفين لقرار الحظر وبحق التجمعات التي تعتبر من مسببات انتشار الوباء وتصاعد اعداد المصابين به".

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