قانوني امريكي : لايوجد سفاح اسوأ من ترامب في الولايات المتحدة

2020/05/30 | 16:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … انتقد الناشط القانوني في العاصمة واشنطن جرايلان هاغلر السياسات العنصرية للرئيس الامريكي دونالد ترامب معتبرا انه لايوجد سفاح اكبر من ترامب ، مشيرا الى ان الحركات العنصرية اكتسبت زخما وشجعت الجماعات المتطرفة على ارتكاب الجرائم منذ ان تولى الرئيس الحالي منصبه بعد ان كان مجرد رجل اعمال .ونقلت قناة (برس تي […]

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