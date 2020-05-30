2020/05/30 | 16:44 - المصدر: يس عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كتبت غانيا أسماعيل الوسوف: هل أصبح التنقل بين التطبيقات الألكترونية يمحو الاثر الذي تخلفه الاشعاعات الصادرة عن شاشات اجهزة الحاسوب أو الاجهزة اللوحية والهواتف النقالة ؟، وهل التنقل بين التطبيقات ذاتها بواسطة لوح المفاتيح بحركات الأصابع الرشيقة تولد سرعة في الحركة أو المرونة في الجسم أم أنها تقتصر على السلاسة بالبحث الافتراضي والتنقل بين […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وخيرُ جليس في الزمان .. نقالٌ: غانيا الوسوف) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وخيرُ جليس في الزمان .. نقالٌ: غانيا الوسوف) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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