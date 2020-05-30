وخيرُ جليس في الزمان .. نقالٌ: غانيا الوسوف

2020/05/30 | 16:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتبت غانيا أسماعيل الوسوف: هل أصبح التنقل بين التطبيقات الألكترونية يمحو الاثر الذي تخلفه الاشعاعات الصادرة عن شاشات اجهزة الحاسوب أو الاجهزة اللوحية والهواتف النقالة ؟، وهل التنقل بين التطبيقات ذاتها بواسطة لوح المفاتيح بحركات الأصابع الرشيقة تولد سرعة في الحركة أو المرونة في الجسم أم أنها تقتصر على السلاسة بالبحث الافتراضي والتنقل بين […]

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