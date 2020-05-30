مجلس الأمن يمدد عمل البعثة الأممية بالعراق عاما إضافيا

2020/05/30 | 17:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مجلس الامن الدولي، تمديد ولاية بعثة الامم المتحدة لتقديم المساعدة الى العراق، لمدة عام اخر.

وأشار المجلس في بيان، الى صدور قرار بالإجماع بشأن تمديد ولاية بعثة الامم المتحدة لتقديم المساعدة الى العراق لغاية الحادي والثلاثين من آيار عام الفين وواحد وعشرين، فيما أكد البيان ان المجلس قرر ان يقوم الممثل الخاص للأمين العام، ورئيس بعثة الامم المتحدة لتقديم المساعدة الى العراق، وبناء على طلب الحكومة العراقية، بإعطاء الاولوية لتقديم المشورة والدعم والمساعدة للحكومة وشعب العراق، للنهوض بالحوار الشامل والسياسي والمصالحة الوطنية والمجتمعية.

وتضمن القرار ان يواصل الممثل الخاص ورئيس البعثة تقديم المشورة والدعم، ومساعدة الحكومة بعدد من المبادرات، من بينها الاستعراضات الدستورية، واصلاح القطاع الامني والتخطيط، والتنفيذ الحر والنزيه للانتخابات، وتقديم المساعدة الانسانية، وتنفيذ برامج لتحسين قدرة البلد على توفير الخدمات المدنية والاجتماعية الاساسية الفعالة.

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