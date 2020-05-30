ندى جودت: اختيار مرشح لوزارة النفط يجب ان يكون مستندا للكفاءة

2020/05/30 | 17:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شددت النائبة عن ائتلاف النصر ندى شاكر جودت، على ضرورة ان تكون عملية اختيار مرشح لحقيبة النفط متأنية وبعيدة عن الضغوط السياسية.

وأكدت جودت في تصريح، ان اختيار وزراء لبعض الوزرات المهمة كالخارجية والنفط، يجب ان لا يخضع الى رغبات حزبية او جهات سياسية، لكونها وزارات لها مسؤولية وطنية كبيرة، تتطلب ان تخضع لمواصفات الخبرة والكفاءة العالية خلال التفاوض الخارجي، وداخل منظمة أوبك على وجه الخصوص، داعية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى فحص الأسماء المرشحة لحقيبة النفط، لتجاوز الإخفاقات السابقة في التفاوض حول خفض انتاج العراق.

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