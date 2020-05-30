العراق يسجل 10 وفيات و306 اصابة جديدة فيروس كورونا خلال 24 ساعة

2020/05/30 | 17:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق.وقالا الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم السبت انه تم فحص (٥٦٤٤) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٢٢٢٣٧٥).واضافت انها سجلت […]

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