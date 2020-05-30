قرارات “صارمة” من لجنة الصحة والسلامة.. الكاظمي يوجه بفرض الحظر “داخل المناطق”

2020/05/30 | 17:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد ترأس رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، اجتماعا مشتركا للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وخلية الأزمة النيابية.وأثنى الكاظمي، في بداية الاجتماع، على الجهود المتميزة للكوادر الصحية التي تقف في خط التصدي الأول لمواجهة خطر جائحة كورونا، وهم يقفون كالمحارب في مواجهة العدو؛ فالأزمة العالمية لجائحة كورونا حرب عالمية ثالثة […]

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