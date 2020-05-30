قانوني: لا يحق لتطبيعية الكرة ابرام اتفاقية تسوية مع المعترضين

2020/05/30 | 17:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..اكد الخبير القانوني نزار احمد، السبت، انه لا يحق للجنة التطبيعية ابرام اتفاقية تسوية مع المعترضين على الاتحاد السابق.وقال احمد لـ /المعلومة/ إن “القضايا بين عدنان درجال ورفاقه بضمنهم نشأت اكرم وبين الاتحاد العراقي لكرة القدم، سيطرأ عليها بعض التغييرات بسبب اللجنة التطبيعية الحالية”.وأضاف “حاليا الاتحاد العراقي لكرة القدم يمثله قانونيا […]

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