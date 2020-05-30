2020/05/30 | 17:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 306 اصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم محافظات البلاد، مقابل 10 وفيات نتيجة الفيروس ذاته.وجاء في الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق الذي نشرته الوزارة، انه ” تم فحص (5644) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسجّل 10 وفيات بكورونا و306 إصابة جديدة بالفيروس) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسجّل 10 وفيات بكورونا و306 إصابة جديدة بالفيروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).