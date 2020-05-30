2020/05/30 | 17:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ أربيل..عبرت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ميادة النجار، السبت، عن مخاوفها من حدوث فوضى عارمة حال اجراء انتخابات مبكرة في العراق.وقالت النجار لـ /المعلومـة/ إن “الذهاب الى انتخابات مبكرة او حلٍ للبرلمان سيدخل البلد في فوضى عارمة لا يمكن الخروج منها”، مبينة أن “هذه الخطوات ستقضي على ما تبقى من عمر العملية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب بارزاني يتخوف من “فوضى عارمة” في حال اجراء انتخابات مبكرة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزب بارزاني يتخوف من “فوضى عارمة” في حال اجراء انتخابات مبكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).