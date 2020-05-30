الإصابات بكورونا في جانب الكرخ من بغداد تقارب الألف (جدول)

2020/05/30 | 17:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف مدير دائرة صحة الكرخ في بغداد، جاسب لطيف الحجامي، اليوم السبت، عن التوزيع الجغرافي لإجمالي الاصابات بفيروس كورونا في جانب الكرخ منذ تسجيل اول اصابة ولغاية الان.وبحسب الجدول فإن منطقة الحرية تصدرت مجموع الاصابات بـ123 حالة مؤكدة، وحل حي العامل بالمرتبة الثانية بـ121 اصابة، وتأتي مدينة الشعلة بالمرتبة الثالثة بـ88 اصابة، وبعدها في المرتبة الرابعة منطقة الكاظمية بـ78 حالة، ويأتي بعدها حي الاندلس بـ58 والعامرية بـ49 اصابة مؤكدة.وبلغ إجمالي الإصابات المسجلة منذ أول إصابة ولغاية اليوم 970 إصابة مؤكدة.

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