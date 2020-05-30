الصحة تسجل 306 إصابات و10 وفيات بكورونا في العراق

2020/05/30 | 17:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، عن تسجيل 306 إصاباة وعشر وفيات جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد، مبينة أن من بين المصابين 12 شخصاً من الكوادر الطبية.وقالت الوزارة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "تم فحص 5644 نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 222 ألفاً و375 نموذجاً".وبينت أن "المختبرات سجلت 306 إصابات جديدة بالفيروس، 98 منها تم اكتشافها من خلال التحري النشط، موزعة بواقع: 96 في جانب الرصافة، و12 في مدينة الطب، و60 في جانب الكرخ من بغداد، و32 في واسط، و29 في البصرة، و20 في كربلاء، و16 في بابل، و13 في ميسان، و9 في المثنى، و6 في السليمانية، و5 في اربيل ، و4 في ديالى، و2 في النجف، وإصابة واحدة في كل من دهوك ونينوى".وأوضحت أن "الاصابات في صفوف الكوادر العاملة في المؤسسات الصحية لهذا اليوم بلغت 12 اصابة موزعة كالاتي: 4 أطباء و4 عمال صحيين وصيدلي واحد في كربلاء، و2 من الأطباء في جانب الكرخ، وصيدلي واحد في جانب الرصافة من بغداد".وأشارت إلى تسجيل "10 حالات وفاة، توزعت بواقع: 6 حالات في جانب الرصافة، وحالة واحدة في كل من جانب الكرخ ببغداد، وكربلاء وواسط وميسان".وذكرت الوزارة أنها سجلت "66 حالة شفاء من المرض، موزعة كما يلي: 15 حالة في جانب الرصافة، و8 في مدينة الطب، و6 في جانب الكرخ من بغداد، و19 في البصرة، و7 في ذي قار، و4 في ديالى، و3 في كل من النجف وكربلاء، وحالة شفاء واحدة في المثنى".وأكدت أن "مجموع الإصابات بلغ 6179، والوفيات 195، وحالات الشفاء 3110، وعدد الراقدين الكلي 2874، والراقدين في العناية المركزة 36".

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