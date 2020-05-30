2020/05/30 | 17:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة العليا تعلن السماح للمحال التجارية والمطاعم والصيدليات بالعمل وفقط شروط) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة العليا تعلن السماح للمحال التجارية والمطاعم والصيدليات بالعمل وفقط شروط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).