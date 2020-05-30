العراق يسجل 10 وفيات و306 اصابات جديدة بكورونا

2020/05/30 | 17:26 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية يوم السبت 10 حالات وفاة، و306 اصابات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية في عموم البلاد.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٣٠٦) إصابات في العراق منها ٩٨ اصابة تم اكتشافها من خلال التحري النشط.

واضاف البيان انه جغرافيا موزعة على النحو الاتي: بغداد/ الرصافة: ٩٦، بغداد/ الكرخ: ٦٠، مدينة الطب: ١٢، النجف: ٢، البصرة: ٢٩، السليمانية: ٦، اربيل : ٥، دهوك: ١، كربلاء: ٢٠، ديالى: ٤، واسط: ٣٢، بابل: ١٦، ميسان: ١٣، المثنى: ٩، نينوى: ١.

واوضح البيان ان الاصابات في الكوادر العاملة في المؤسسات الصحية لهذا اليوم بلغت ١٢ اصابة موزعة كالاتي (من ضمن المجموع الكلي للاصابات): ٢ طبيب في بغداد/ الكرخ، ١ صيدلي في بغداد/ الرصافة، ٤ اطباء في كربلاء، ١ صيدلي في كربلاء، ٤ عمال صحيين في كربلاء .

ونوه البيان الى ان الشفاء بلغ: ٦٦ حالة ، وكما يلي:بغداد/ الرصافة: ١٥، بغداد/ الكرخ: ٦

مدينة الطب: ٨، النجف: ٣، البصرة: ١٩، كربلاء: ٣، ديالى: ٤، ذي قار: ٧، المثنى: ١.

واشار البيان الى ان الوفيات : ١٠ حالات وهي موزعة على النحو الاتي: ٦ حالات في بغداد/ الرصافة، حالة في بغداد/ الكرخ، حالة في كربلاء، حالة في واسط، حالة في ميسان.

واجمل البيان مجموع الإصابات بـ ٦١٧٩ حالة بينها ٣١١٠ حالة شفاء فيما وصل مجموع الراقدين الكلي: ٢٨٧٤، والراقدين في العناية المركزة: ٣٦، ومجموع الوفيات: ١٩٥.

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