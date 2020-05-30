اللجنة العليا تقرر تشديد الاجراءات في المناطق الشعبية وتلزم المواطنين بارتداء الكمامات

2020/05/30 | 17:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، السبت (30 آيار 2020)، تشديد الاجراءات في المناطق الشعبية وإلزام جميع الأشخاص بارتداء الكمّامة خارج المنازل وعدم السماح لهم بالتنقل بدونها.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان، إن "الكاظمي ترأس، اجتماعا مشتركا للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وخلية الأزمة النيابية، وقررت اللجنة خلال الاجتماع: فرض حظر التجوال التام في بغداد والمحافظات كافة لمدة اسبوع ابتداء من تأريخ 31 أيار 2020 ولغاية 6 حزيران 2020، وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار بشكل صارم وتطبيق العقوبات المشار اليها في قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم (40) لسنة 2020.



وتتم بعدها مراجعة القرار بحسب تطور الموقف الوبائي، على أن تقوم الفرق المشكّلة من اللجنة العليا بتقديم دراستها خلال أسبوع حظر التجوال للتحول إلى الحظر المناطقي".

وقررت ايضا، وفقا للبيان، "تشديد الجهات الأمنية إجراءاتها داخل المناطق الشعبية ومنع جميع أشكال التجمعات التي تساهم في انتشار الفايروس، وقيام شبكة الإعلام وهيئة الإعلام والاتصالات والشرطة المجتمعية بتوعية المواطنين ميدانيا وإعلاميا والدخول إلى الأزقة والأسواق ومعالجة الظواهر السلبية بأسلوب حضاري، وإلزام جميع الأشخاص بارتداء الكمّامة خارج المنازل وعدم السماح لهم بالتنقل بدونها، وقيام مفارز شرطة المرور باحتجاز أي سيارة تحمل أكثر من العدد المقرر 50% من سعتها وعدم ارتداء الكمامات للأشخاص الذين بداخلها وبدون استثناء".

كما قررت، "السماح لمحال الأغذية والفواكه والخضر والأفران بالعمل، بشرط عدم جواز وجود أكثر من خمسة أشخاص داخل المحل وارتداء الكمّامة، وفي حالة المخالفة يتم اغلاقه، ويُسمح للمطاعم بالعمل بنظام خدمة التوصيل المنزلي، وفي حالة وجود زبائن داخل المطعم، يتم اغلاق المطعم، يُسمح للصيدليات بالعمل مع وجوب ارتداء الكمّامات لجميع العاملين والمراجعين، ومنع الشرائح المستثناة كافة من استعمال مركباتهم للعمل بها كسيارة اجرة ، وتُحجز في حالة المخالفة، وتعطيل المؤسسات الحكومية كافة، ويستثنى منها الصحة والجهات الأمنية والدوائر الخدمية وتشمل (الكهرباء، البلديات، أمانة بغداد، الزراعة، الموارد المائية)".

وأشارت اللجنة الى أن "الفرق الصحية في دوائر الصحة كافة تتابع الأسواق والمطاعم؛ للإشراف على الالتزام بالشروط الصحية والإجراءات الوقائية، والتأكيد على الالتزام بالقرارات والتعليمات السابقة ذات الصلة، وتحديد موقع الحجر الصحي للقادمين من خارج العراق من العاملين في بعثة اللجنة الدولية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العاملة في جمهورية العراق داخل مباني اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع مراعاة التعليمات واللوائح الصحية المقرّة من وزارة الصحة بهذا الشأن، وتتولى الجهات الصحية متابعة الوضع الصحي للقادمين من الخارج في الجوانب كافة".

رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا مشتركا للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وخلية الأزمة النيابية

••••••••••

ترأس رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، اجتماعا مشتركا للجنة العليا ل

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 306 اصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم محافظات البلاد، مقابل 10 وفيات نتيجة الفيروس ذاته.

وجاء في الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق ال

بغداد اليوم- ديالى

اعلنت خلية الازمة في محافظة ديالى، اليوم السبت، تسجيل حالتين جديدتين بفيروس كورونا.

وذكرت الخلية في بيان الموقف الوبائي، انه "تم سحب 26 مسحة لحالات مشتبه بها مصابة بفيروس كورونا وظهرت 24 سالبة، غير مصابة وفقط اثنان موجبة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اللجنة العليا تقرر تشديد الاجراءات في المناطق الشعبية وتلزم المواطنين بارتداء الكمامات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( اللجنة العليا تقرر تشديد الاجراءات في المناطق الشعبية وتلزم المواطنين بارتداء الكمامات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).