الحشد يتبرع باحد مبانية لصحة الكرخ لتخصيصها للحجر الصحي

2020/05/30 | 17:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..افاد مصدر في وزارة الصحة، السبت، بتبرع الحشد الشعبي بمبنى لصحة الكرخ لاستخدامه للحجر الصحي بعد تأهيله خلال اسبوع.وقال المصدر ل/المعلومة/ ان مستشفيات الحجر في جانب الكرخ من بغداد امتلأت بالمصابين ويجري البحث عن موقع لتخصيصة للحجر الصحي”.واضاف ان “هيئة الحشد تبرعت بمبنى لها الى دائرة صحة الكرخ لتخصيصه لحجر المصابين بفيروس […]

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