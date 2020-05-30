تعرف على مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة بشأن الإغلاق الشامل والفئات المسموح لها بالعمل

2020/05/30 | 17:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، اليوم السبت، تشديد الاجراءات في المناطق الشعبية وإلزام جميع الأشخاص بارتداء الكمّامة خارج المنازل وعدم السماح لهم بالتنقل بدونها.وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان تلقته “العهد نيوز” إن “الكاظمي ترأس، اجتماعا مشتركا للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وخلية الأزمة النيابية، وقررت اللجنة خلال الاجتماع: فرض حظر […]

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