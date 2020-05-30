السعودية تسجل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/05/30 | 17:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلنت السلطات الصحية السعودية، اليوم السبت، عن تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس بكورونا في البلاد.وذكرت وزارة الصحة السعودية، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس التاجي الذي يسبب مرض“كوفيد-19″، ان” 22 شخصا توفوا جراء إصابتهم ب‍كورونا خلال آخر 24 ساعة (مقابل 17 وفاة في اليوم السابق)، مايرفع حصيلة ضحايا الوباء في المملكة إلى 480 […]

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