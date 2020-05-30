2020/05/30 | 17:37 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | وزارة الصحة والبيئة: تسجيل 306 إصابات جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات وشفاء 66 حالة في عموم العراق

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