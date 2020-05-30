رغم التحديات الهائلة.. الكاظمي يقود العراق خارج المعركة الإيرانية الأمريكية

2020/05/30 | 17:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةاشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" الامريكية، اليوم السبت، الى ان مهمة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تكمن في الموازنة بين قوتين متخاصمتين، هما الولايات المتحدة وإيران، والحفاظ على "توجيه دفة" العراق بعيدا عن احتمالية التحول إلى ساحة للمعركة بينهما.وتقول الصحيفة الأميركية، إن واشنطن وطهران اجتمعتا، بهدوء خلف سياسي عراقي تريان أنه سيكون حاسما لمنع المزيد من الفوضى في بلاده، كرئيس للوزراء، قدم الكاظمي بالفعل مبادرات طيبة للمتظاهرين الذين عارضوا تمدد النفوذ الأجنبي في العراق.واضافت "وبعد أيام من توليه منصبه، أمر بمداهمة عناصر مسلحة قتلت متظاهرا في مدينة البصرة الجنوبية، في خطوة ينظر إليها على أنها علامة على نيته تحجيم الفصائل المسلحة المرتبطة بأجندات خارجية، بعدها بأيام، وفي خطوة واضحة لطمأنة الحشد الشعبي، زار مقره وأشاد بدوره في الحرب ضد تنظيم داعش".وتتابع الصحيفة أن "داعمي الكاظمي يأملون في أن يتمكن من الحفاظ على التوازن الهش من أجل وضع العراق في مسار أفضل، بعد أن خرجت البلاد من الحرب ضد تنظيم داعش وتكافح حاليا مع ضغوط انخفاض أسعار النفط".واوضحت "وول ستريت جورنال" في ختام تقريرها إلى أن "التحديات التي يواجهها الكاظمي هائلة، على الرغم من انحسار الاحتجاجات الشعبية التي أجبرت سلفه على الاستقالة، لكن الغضب الشعبي أكبر من أي وقت مضى".

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