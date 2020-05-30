بابل.. اجتماع عاجل لخلية الازمة بعد تزايد الاصابات بكورونا

2020/05/30 | 17:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادافاد مصدر مطلع في محافظة بابل، اليوم السبت، بان خلية الازمة المعنية بمكافحة فيروس كورونا في المحافظة، تعقد الان اجتماعا عاجلا دعا اليها رئيسها المحافظ حسن منديل، وذلك بعد تزايد الإصابات بكورونا في بابل.وقال المصدر لـ"كلكامش برس" ان "اجتماعا عاجلا يجري الان لخلية الازمة في محافظة بابل برئاسة المحافظ حسن منديل، وقائد شرطة المحافظة اللواء علي كوة الزغيبي، ومدير الصحة محمد هاشم الجعفري".وبين ان "الدعوة جاءت بعد ارتفاع اعداد الاصابة بفيروس كورونا في المحافظة خلال الاربعة ايام الماضية، وذلك لمناقشة الاوضاع ووضع الحلول اللازمة".يذكر ان محافظ بابل، حسن منديل، اعلن في قت سابق من اليوم السبت، عن تسجيل 26 اصابة بفيروس كورونا في المحافظة، 11 منهم لوافدين من روسيا.

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