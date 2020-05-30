فنانة أمريكية مخاطبة ترامب: أشعلت نيران العنصرية و سنصوّت لإزاحتك

2020/05/30 | 17:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز ردّت مغنية البوب الشهيرة تايلور سويفت بقوة على دونالد ترامب اليوم الجمعة، بعدما كتب تغريدة توحي بأنه يسمح بإطلاق النار على متظاهرين غاضبين من قتل الشرطة رجلا أسود في مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأميركية.وكتب سويفت على تويتر حيث يتابعها 86 مليون مستخدم “بعدما أشعلت نيران تفوق البيض والعنصرية خلال كل فترة رئاستك هل […]

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