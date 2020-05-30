الصحة الكوردستانية: سبعة من اسرة المتوفي بكورونا في السليمانية مصابون بالفيروس

2020/05/30 | 17:57 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان ان الشاب المصاب بفيروس كورونا الذي توفي اليوم السبت بمحافظة السليمانية كان قد تلقى العدوى من شقيقه، مشيرة الى ان سبعة من اسرة المتوفي هم مصابون بالفيروس المستجد.

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