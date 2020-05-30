مصدر: تسجيل 6 اصابات جديدة بفيروس كورونا في ذي قار

2020/05/30 | 17:57 - المصدر: بغداد اليوم

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مصدر طبي

تسجيل ست اصابات جديدة بفيروس كورونا في ذي قار 2 بمركز المحافظة و4 في قضاء سوق الشيوخ

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر طبي من محافظة ديالى، السبت (30 أيار 2020)، بوفاة امرأة مصابة بفيروس كورونا من أهالي المحافظة، لترفع عدد الوفيات إلى 11 حالة هذا اليوم في عموم البلاد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "الكوادر الصحية في المحافظة

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، السبت (30 أيار 2020)، السماح للمحال التجارية والمطاعم والصيدليات بالعمل، بشرط ارتداء الكمّامات لجميع العاملين والمراجعين.

وذكرت اللجنة في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الك

بغداد اليوم - بغداد

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، السبت (30 آيار 2020)، تشديد الاجراءات في المناطق الشعبية وإلزام جميع الأشخاص بارتداء الكمّامة خارج المنازل وعدم السماح لهم بالتنقل بدونها.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان، إن &q

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