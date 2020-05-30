2020/05/30 | 17:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر طبي من محافظة ديالى، السبت (30 أيار 2020)، بوفاة امرأة مصابة بفيروس كورونا من أهالي المح...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ارتفاع عدد وفيات كورونا اليوم الى 11 بعد تسجيل حالة لامرأة في ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ارتفاع عدد وفيات كورونا اليوم الى 11 بعد تسجيل حالة لامرأة في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).